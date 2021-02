Al via il 3 febbraio novidelivery.it, la piattaforma novese di e-commerce locale; una soluzione “smart” individuata dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con l’Associazione Novinterzapagina, attiva da anni nel campo della promozione e lo sviluppo del territorio per dare sostegno ai commercianti novesi.

Il progetto si pone l’obiettivo di supportare l’economia locale fortemente colpita dalle restrizioni attuate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, attraverso una piattaforma condivisa di e-commerce.

L’intento è quello di affiancare all’esperienza dell’acquisto tradizionale – in presenza, in negozio -, l’acquisto on line: il “passeggio” si trasforma in click, le vetrine diventano anche digitali e i negozi di fiducia aprono le loro porte a uno shopping non solo comodo ma anche sicuro per i soggetti maggiormente a rischio.

Già un buon numero di negozianti ha aderito a novidelivery.it, numero che è destinato a crescere stando alle richieste di informazioni che stanno arrivando a Novinterzapagina, anche perché, dicono dall’associazione, molte piccole realtà non hanno le possibilità di avere un proprio e-commerce, a maggior ragione dopo questi lunghi mesi di attività ridotta e mancati incassi.

L’opportunità data dal Comune di Novi Ligure e da Novinterzapagina, gratuita a tutto il giugno prossimo, può davvero essere il primo passo per una ripartenza concreta oggi e un supporto alle vendite nel momento in cui si tornerà alla normalità.