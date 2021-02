Il settore eventi e turismo è sicuramente il più colpito dalla pandemia: per gli eventi in presenza sarà indispensabile, ancora per molto tempo, la gestione organizzata delle prenotazioni e degli spazi e l’integrazione tra live e digitale.



Qualcosa però si può fare per non perdere le buona abitudini di andare a teatro o a vedere gli spettacoli, ma soprattutto per cercare di non perdere quel grande patrimonio culturale che erano gli spettacoli.

Certo vederli dal vivo è tutta un’altra cosa, però qualcosa, gli organizzatori potrebbero fare, cioè allestirli online e affidarsi a chi è nel settore da oltre 12 anni e può aiutare a ottimizzare la gestione di un evento con sistemi personalizzati per qualsiasi tipologia di attività.



