Il Comune di Tortona informa la popolazione che da lunedì 22 febbraio riapre, con otto posti disponibili, la sala studio presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” di Tortona: nei locali, ubicati al primo piano della struttura in via Ammiraglio Mirabello.