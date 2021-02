Domenica 28 febbraio ritornano per le strade della città di Acqui Terme i volontari civici a difesa dell’ambiente e del decoro urbano. Il ritrovo è alle ore 09.00 in piazza Levi.



Assieme all’assessore all’Ambiente Gianni Rolando, i volontari si rimboccheranno le maniche per ripulire alcune zone dalla sporcizia con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, oltre a promuovere il senso civico e ambientale per rendere la città più vivibile, decorosa e a misura di tutti. Ai partecipanti basterà essere muniti della mascherina e guanti, mentre i sacchetti verranno forniti dall’Ente locale.



«Il nostro obiettivo è quello di creare una coscienza civica all’insegna dell’ecologia e del rispetto degli spazi pubblici – spiega l’assessore all’Ambiente Gianni Rolando –. Sono iniziative volte a rendere la nostra città migliore e più vivibile. Mi auguro che il tempo dedicato da questi nostri concittadini sia preso ad esempio da tutti per far si che il nostro territorio sia rispettato e salvaguardato, perché ci appartiene e dobbiamo averne cura. Voglio ringraziare di cuore chi si adopera per rendere Acqui Terme sempre più bella e pulita».



All’evento potranno partecipare esclusivamente coloro che sono iscritti all’Albo dei Volontari Civici, istituito dal Comune di Acqui Terme. La richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Volontari Civici deve essere inviata a protocollo@comuneacqui.com, scaricando i moduli dal sito del Comune di Acqui Terme. Per informazioni si può contattare la dr.ssa Elisabetta Pavan via mail: elisabetta.pavan@comuneacqui.it o al telefono 0144.770.208 oppure l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0144.770.307.