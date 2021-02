I dati aggiornati a ieri alle 18,30 confermano che se il Piemonte da domani andrà in zona arancione la provincia di Alessandria, come potete vedere dalle tabelle che pubblichiamo, mantiene una situazione piuttosto buona, con Tortona e Ovada uniche città in cui si registra una piccola diminuzione mentre tutte le altre aumentano, anche se di poche unità.

In particolare, i dati sulla diffusione del contagio di sabato 27 febbraio, a Tortona, erano i seguenti: 29 persone residenti in città risultano positive (-1 rispetto a venerdì), 131 (-2) sono in quarantena e 241 (+4) in isolamento fiduciario. All’Ospedale di Tortona, come ieri, sono ricoverati 52 ( = ) pazienti, di cui 1 ( = ) in terapia intensiva e 4 ( = ) in semintensiva.

Di seguito la situazione dei maggiori centri della provincia.