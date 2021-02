In seguito al passaggio della filiale di Tortona della UBI Banca al gruppo BPER Banca, l’IBAN del conto corrente del Comitato Tortona per Ospedale Civile Santi Antonio e Margherita è stato modificato.

Le nuove coordinate per effettuare donazioni a favore dell’Ospedale cittadino è: IT80U0538748670000042219871

Il Comitato coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nell’ultimo anno, con grande generosità, a sostenere l’attività degli operatori sanitari nella struttura ospedaliera di Tortona durante l’emergenza sanitaria Covid-19.