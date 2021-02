Forse ci siamo: domani posteremo le tabelle aggiornate sulle maggiori città della provincia di Alessandria, ma i dati di oggi, mercoledì 3 febbraio, almeno per quanto riguarda la città di Tortona sono davvero eccellenti: I dati del contagio di oggi, a Tortona, infatti sono i seguenti: 51 (-9 rispetto a ieri) persone residenti in città risultano positive, 91 (+20) sono in quarantena e 249 (-1) in isolamento fiduciario. La situazione all’Ospedale di Tortona: sono ricoverati 53 (-2) pazienti, di cui 4 ( = ) in terapia intensiva e 2 (+1) in semintensiva.

Continuiamo così!