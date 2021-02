Si faranno alla Sala Polifuzionale della ex Caserma Passalacqua dedicata a Don Francesco Remotti, a partire da lunedì prossimo le vaccinazioni anti Covid agli over 80 autosufficienti che si sono prenotati presso il proprio medico di base, mentre per gli anziani disabili che non non potranno recarsi alla ex caserma la vaccinazione verrà effettuata a domicilio, probabilmente dal medico di base o più verosimilmente dal personale dell’ADI, l’assistenza Domiciliare integrata.

In questa sede verranno effettuate anche le vaccinazioni per il personale scolastico.

La Regione nel frattempo ha divulgato l’elenco dei centri in provincia di Alessandria dove verranno effettuate le operazioni che sono 15 in totale fra cui 3 nell’area Tortonese. Oltre che a Tortona, infatti le vaccinazioni verranno effettuate a Castelnuovo Scrivia per la Bassa Valle Scrivia e a San Sebastiano Curone per le valli.

Questo l’elenco completo dei centri in provincia di Alessandria

FELIZZANO PIAZZA ERCOLE 2

ALESSANDRIA VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 18

CASTELNUOVO SCRIVIA PIAZZA VITTORIO VENETO 15

NOVI LIGURE VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 1

ALESSANDRIA VIA VENEZIA 16

VALENZA VIA SANTUARIO 74

CASALE M.TO VIA PALESTRO 41

OZZANO M.TO VIA RIVARA, 5

ACQUI TERME VIA ALESSANDRIA 1

TORTONA VIA MILAZZO 1

SAN SEBASTIANO C. VIA CAVOUR, 1

OVADA VIA XXV APRILE 22

ARQUATA VIA LIBARNA 267

GAVI L. VIA GARIBALDI, 7