Con profondo cordoglio ho appreso la notizia della scomparsa di Maria Luisa Filipello, moglie del Cavaliere del Lavoro Sandro Buzzi, con il quale era sposata dal 1958. Oltre a partecipare alla vita della multinazionale del cemento, ha preso parte attivamente alla vita scolastica dei suoi cinque figli, è stata membro della Consulta Femminile del Comune di Casale Monferrato e del volontariato parrocchiale. Per molti anni presidente del Gruppo San Vincenzo del Valentino e membro del direttivo dell’Anfass. Ha rappresentato, inoltre, la sua famiglia nel Consiglio Direttivo della Consulta per i Beni Artistici e Architettonici di Torino. Invio alla famiglia Buzzi i sentimenti di cordoglio miei personali, dell’Amministrazione del Comune di Casale Monferrato e della cittadinanza tutta.