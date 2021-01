Coordinamento virtuoso del Piano di vaccinazioni nel mondo e un utilizzo delle innovazioni digitali, in particolare di apposite App, condivise, per approntare la piena ripartenza dei viaggi e del turismo nel mondo. Sono questi gli sforzi indicati nel corso della prima riunione del 2021 del Global Tourism Crisis Committee, il Comitato per la crisi del turismo globale dell’Unwto, riunitosi a Madrid durante la 113ª sessione del Consiglio esecutivo dell’agenzia per il turismo dell’Onu, che intende promuovere solidi piani per riavviare il turismo, attraverso un adeguato pressing sui governi nazionali per armonizzare il piano di vaccinazioni e promuovere così la ripresa sicura dei viaggi internazionali.

I membri del Gtcc hanno sottolineato l’importanza di intensificare il coordinamento, nel quadro del Regolamento Sanitario Internazionale, dei certificati di vaccinazione per garantire l’attuazione di principi, protocolli e documenti di viaggio digitali comuni e armonizzati, in linea con il lavoro svolto dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha suggerito applicazioni della tecnologia digitale per consentire viaggi internazionali sicuri e facilitare arrivi e partenze.

