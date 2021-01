Venerdì 29 gennaio alle ore 17.30 in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione UNESCO 2021 il Club per l’UNESCO di Sanremo organizza un webinar aperto a tutti, con particolare attenzione ai Docenti e al Personale del mondo della Scuola”EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE: la vera sfida del digitale nell’istruzione e nella scuola”

Introduzione a cura di Teresa Gualtieri, Presidente FICLU (Federazione Italiana dei Club per l’UNESCO) e del Presidente del Club per l’UNESCO di Sanremo, Ciro Esse.

Relatore sarà il socio del Club Andrea Cartotto, docente, divulgatore ed esperto di Didattica Digitale, nominato “Learning Hero 2021”.

In diretta streaming su bit.ly/giornataeducazioneunescoe su https://www.facebook.com/clubperlunescosanremo/