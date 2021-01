Ricerca per:

E’ finalmente illuminata la Torre Santa Maria che domina l’omonima piazza e vigila sul lungomare di San Bartolomeo al Mare. Sui pali già esistenti sono stati installati 4 proiettori led bianco caldo, a seguito di uno studio illuminotecnico portato a termine da Citelum (Gruppo EDF), azienda incaricata del mantenimento della pubblica illuminazione. Il Torrione di Santa Maria di San Bartolomeo al Mare era una torre costiera di avvistamento, che risale al 1594. Ciò che resta oggi è solo la base di forma circolare, in origine la torre era dotata anche un secondo piano che permetteva una visuale a 360 gradi e faceva parte di una più ampia struttura muraria difensiva. “Con questo intervento – spiega Rino Marescalco, Consigliere delegato – valorizziamo uno dei monumenti storici più antichi e insieme a lui tutta la piazza e l’area del lungomare”.