“Una situazione di grave pericolo per i cittadini che transitano tutti i giorni su quel tratto di strada, in particolare pendolari per motivi di studio e di lavoro che, dopo aver parcheggiato l’auto, si recano alla stazione ferroviaria, al Movicentro oppure nei vicini uffici dell’A.S.L. o dell’I.N.P.S. di via Alessandria. Una minaccia apparentemente innocua finchè qualcuno non ci finisce dentro: chiunque passi rischia di metterci il piede o il bastone, non solo anziani, ipovedenti o madri con bambini”. Con queste parole Claudio Bonante, Presidente del locale circolo di Fratelli d’italia, introduce quanto è stato rilevato all’ingresso del parcheggio per le auto del Movicentro di Acqui Terme. “La mattina dell’8 Gennaio abbiamo notato come il tombino situato nel passaggio riservato ai pedoni che collega la Stazione Ferroviaria di Acqui Terme al parcheggio del Movicentro era aperto, senza alcun tipo di segnalazione di pericolo o di presidio per i passanti. Abbiamo quindi immediatamente provveduto a segnalare agli uffici competenti del Comune la situazione”

Grazie alla segnalazione di Fratelli d’Italia gli uffici comunali si sono subito attivati per coprire il tombino e, da un sopralluogo effettuato la sera dello stesso giorno, la situazione risultava già risolta, scongiurando così eventuali problemi o danni a cose e a persone. “Ringraziamo gli operai che si sono immediatamente attivati dopo la nostra segnalazione” – conclude Bonante – “Rinnoviamo l’invito ai cittadini a segnalare con foto alla nostra pagina Facebook “Fratelli d’Italia Acqui Terme” o alla mail fratelliditalia.acqui@gmail.com eventuali altre criticità presenti in città”