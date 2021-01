Dopo le feste natalizie, pranzi, cene, riunioni e tanto altro, riprendono a salire, com’era prevedibile, i contagi in provincia di Alessandria. Come potete vedere dalle tabelle in alto quasi tutte le maggiori città centro-zona hanno aumentato i positivi.

Speriamo non sia un fenomeno in aumento ma conte nuto entro poche unità.

Di seguito la tabella generale