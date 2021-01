Diversi guasti alle linee elettriche oggi, sabato 2 gennaio, a causa probabilmente della nevicata ma non solo. La situazione più grave si è verificata alle case popolari nei pressi del Centro Commerciale Oasi che da stamattina sono senza energia elettrica e al freddo, ma forse il guasto non dovrebbe dipendere soltanto dall’Enel.

Gli abitanti del palazzo infatti, ridotti allo stremo dalla situazione e dal freddo, oggi pomeriggio hanno chiamato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona che dopo un accurato intervento e sopralluogo, non sono riusciti a riparare il guasto che potrebbe dipendere dall’impianto elettrico e per questo hanno avvisato della situazione l’Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP) che dovrà occuparsi del problema.

Visto che è sabato non sappiamo se e quando la situazione tornerà alla normalità. Intanto tante persone continuano a rimanere al freddo col termometro che andrà sottozero anche stanotte. Le case popolari a nord della città rappresentano un po’ un’anomalia in quanto guasti e disagi sono stati segnalati da stamattina nella parte sud di Tortona con interruzione della linea elettrica in alcune abitazioni di strada Viola, strada Alabraida e parte della frazione Mombisaggio.

Il Comune di Tortona è stato informato ed ha contattando l’Enel.