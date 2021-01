C’è anche un posto da assegnare presso l’asilo nido di San Bartolomeo al Mare, tra i progetti presentati da Confcooperative-Federsolidarietà Imperia Savona e approvati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Il Servizio Civile rappresenta un’importante opportunità di crescita e formazione personale per i giovani. La durata del servizio è di dodici mesi, l’impegno dei volontari è di 25 ore settimanali. Ai volontari spetta un rimborso spese mensile di 439,50 € corrisposto direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Possono presentare domanda i cittadini italiani o stranieri in regola con i documenti di soggiorno che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. La candidatura deve essere presentata esclusivamente on-line su https://domandaonline.serviziocivile.it, cui si può accedere con SPID entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 8 febbraio 2021.

Tra i progetti approvati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presentati da Confcooperative-Federsolidarietà Imperia Savona ve ne sono anche numerosi altri, ad Alassio, Finale Ligure, Ventimiglia, Taggia, Bordighera, Imperia, Boissano ed Albenga. Per informazioni : imperia@confcooperative.it . Le informazioni e il bando per il Servizio Civile Universale sono disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri : http://bit.ly/3o6ZZdo