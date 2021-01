Che succede? A Tortona nella seconda ondata la situazione era ottimane: pochi infetti, ultima in provincia fra le sette città centro zona, ma ora la situazione sta decisamente peggiorando con i dati che ogni giorno aumentano. Ci riferiamo ovviamente alle persone infette da Covid-19.

I dati del contagio di ieri, sabato 23 gennaio, a Tortona, infatti erano i seguenti: 78 (+7) persone residenti in città risultano positive, 72 (+6) in quarantena e 208 (-2) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: 66 (+1) pazienti ricoverati, di cui 6 (+1) in terapia intensiva e 1 (-1) in semintensiva.

Un’escalation continua visto che i dati del contagio di venerdì 22 gennaio, erano i seguenti: 71 (+3) persone residenti in città risultavano positive, 66 (+3) in quarantena e 210 (+20) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona era: 65 (-5) pazienti ricoverati, di cui 5 ( = ) in terapia intensiva e 2 ( = ) in semintensiva, mentre giovedì erano 68 e mercoledì 67.