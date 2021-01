Dopo che il numero dei positivi al Covid era sceso sotto le 40 unità, purtroppo a Tortona, da quattro giorni consecutivi il numero è in aumento: i dati del contagio di oggi, giovedì 7 gennaio, a Tortona, infatti sono i seguenti: 51 (+5) persone residenti in città risultano positive, 48 (+7) sono in quarantena e 194 ( = ) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: 87 (-2) pazienti ricoverati, di cui 5 ( = ) in terapia intensiva e 3 ( = ) in semintensiva.

Ieri I mercoledì 6 gennaio, a Tortona, erano i seguenti: 46 (+2) persone residenti in città risultano positive, 41 (+4) sono in quarantena e 194 (+4) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: contava 89 (-2) i pazienti ricoverati, di cui 5 (+1) in terapia intensiva e 3 (+1) in semintensiva, mentre dati del contagio di martedì 5 gennaio, a Tortona, erano 44 (+5) persone residenti in città risultavano positive, 37 (+4) sono in quarantena e 190 (-1) in isolamento fiduciario.

Insomma una situazione non buona che pur non essendo preoccupanti e ce la potevamo anche aspettare dopo le feste natalizie, di certo non fa sorridere.