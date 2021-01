Ricerca per:

All’incontro, presieduto dal Viceprefetto Vicario Ponta, sono intervenuti il Sindaco di Bosco Marengo Gazzaniga, il Sindaco di Castellazzo Bormida Ferraris, il Vice Sindaco di Castellazzo Bormida Romano, il Commissario Straordinario dell’IPAB ”San Carlo” di Castellazzo Bormida Barbin, La Presidente della Casa di Riposo “SS. Antonio e Caterina” di Bosco Marengo Deluigi, il Presidente della Cooperativa “Il Gabbiano”, attuale gestore delle R.S.A., Parise, ed il rappresentante delegato della Segreteria di CGIL-FP, Ciarlo. Dopo ampia discussione e al fine di tutelare al massimo sia i lavoratori che gli enti gestori che si succederanno negli affidamenti temporanei e negli appalti definitivi, si è convenuto di inserire nella “clausola sociale” già prevista nei capitolati di appalto in base alla normativa vigente e agli attuali contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo all’art. 37 del vigente CCNL Cooperative Sociali, una esplicita previsione in base alla quale i futuri aggiudicatari si impegneranno all’assunzione di tutto il personale alle stesse condizioni economiche e contrattuali.

Nella mattinata del 5 gennaio 2021 si è svolto in videoconferenza un incontro coordinato dalla Prefettura di Alessandria – Ufficio Territoriale del Governo, a seguito della richiesta inoltrata dalla segreteria provinciale dell’organizzazione sindacale Cgil-FP con nota pervenuta in data 30 dicembre 2020, relativa alla situazione del personale delle R.S.A. “Santi Antonio e Caterina” di Bosco Marengo e “San Carlo” di Castellazzo Bormida a seguito del cambio di gestione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In prefettura ad Alessandria un incontro relativo alla situazione del Personale delle rSA di Bosco Marengo e Castellazzo Bormida