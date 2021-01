Nasce ad Alessandria nel 1896 acquisisce quel poco di cultura quanto basta tanto da collaborare con importanti quotidiani del suo tempo.

Andrea frequenta un po’ di scuola per saper leggere, scrivere, far di conto da avere un po’ di cultura sopra la media d’inizio secolo, necessaria per commentare gli eventi.

La Redazione de La Gazzetta del Popolo, un importante quotidiano del suo tempo, gli affida i primi incarichi, svolti con ottimo successo.

La sua ambizione è quella d’avere una testata tutt’alessandrina; ne parla con Evardo Dupuis, un redattore della nostra città il quale concorda: insieme gettano le basi per la creazione de Il Pungolo Di Gagliaudo, consegnato alle edicole, nonché agli strilloni ogni domenica mattina.

La fantasia di Andrea non si ferma! Ha in programma la pubblicazione di commenti immaginari avvenuti fra due figure femminili tipiche alessandrine, così nascono le discussioni al mercato di Burina (Barbara) e Michina (Domenica), pubblicate nello stesso settimanale.

I semplici commenti di queste spose o meglio madamine, poi mamme di famiglia, successivamente madame … se a prima apparenza potrebbero essere una presa in giro, la meditazione sui loro commenti sono uno spaccato della società di quel tempo, con i suoi pregi, i tanti difetti, una realtà semplice, stuzzicante ormai scomparsa nel nulla.

Mario Scabiolo, direttore de Il Piccolo, conosce le potenzialità sportive di Andrea, sfrutta la sua passione per le principali disciplineagonistiche, lo vuole al suo fianco per commentare i vari incontri, in particolare per seguire le prodezze dell’Alessandria Calcio, ovvero I Grigi.

Le Redazioni possono contare su Andrea per altri aspetti della cronaca, del resto sa comporre poesie, anche in vernacolo, è saggiatore, nonché caricaturista, i suoi disegni sono firmati con il tipico cagnolino con la scritta STRI, sulla coda.

Franco Montaldo