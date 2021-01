La digitalizzazione dei processi di recruiting è il vero valore aggiunto di Jobtech, l’agenzia online per il lavoro interinale. In occasione delle festività natalizie, il portale ha messo a disposizione la GDO Talent Pool, uno sportello informatizzato interamente dedicato alla selezione di risorse da destinare al settore della grande distribuzione organizzata.

Fornire soluzioni nuove e innovative adatte alle nuove esigenze del mercato. È questo l’obiettivo di Jobtech, la prima agenzia italiana per il lavoro a trazione completamente digitale che offre servizi di recruiting 4.0 per la ricerca e la selezione del personale. L’intento è quello di applicare i principi della digital transformation al settore della gestione delle risorse umane, andando a facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Per soddisfare le necessità dell’industria moderna, Jobtech propone soluzioni tecnologiche che consentono di ottimizzare e velocizzare i processi di selezione e assunzione nei comparti della logistica, dell’hospitality, del customer service, del retail e della grande distribuzione organizzata (GDO). In riguardo a quest’ultimo, nel mese di dicembre l’agenzia per il lavoro ha messo in rete la GDO Talent Pool. Come si legge in un articolo pubblicato nella sezione Lavoro del blog di Jobtech, molto utile per trovare notizie e aggiornamenti sulle ultime novità nel mondo del lavoro, la Talent Pool è uno sportello informatizzato che mette in contatto i recruiter con i candidati in cerca di un lavoro nella GDO.

Il vantaggio consiste nella semplificazione del lavoro dei selezionatori, che si traduce in una significativa riduzione dei tempi e dei costi collegati agli step dell’attività di ricerca e selezione delle risorse umane. Accedendo allo sportello online, i recruiter troveranno infatti profili già selezionati dagli specialisti HR di Jobtech in base alle effettive competenze e motivazioni. Efficienza e qualità sono il valore aggiunto di un servizio tecnologico e digitalizzato, che si focalizza in primo luogo sulle effettive capacità dei candidati di un pool di talenti scelti.

La GDO Talent Pool è stata creata in previsione del picco di assunzioni nella grande distribuzione organizzata che generalmente si verifica in concomitanza con le festività di Natale e Capodanno. Jobtech dimostra così di essere in grado di adeguarsi alle nuove esigenze e ai cambiamenti che stanno modificando il mercato del lavoro. Specialmente nel mese di dicembre, lo strumento risponde infatti all’incremento della richiesta di figure come quelle di cassieri e addetti alle vendite di un settore, quello della GDO, che continua a crescere nonostante la pandemia di Covid-19.