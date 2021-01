Una lettera a tutti i neodiciottenni della Città con all’interno un carnet di biglietti omaggio per entrare nei luoghi della cultura e dello sport di Casale Monferrato. È questa la nuova iniziativa per il 2021 dell’Amministrazione comunale.

«Quello che proponiamo ai giovani casalesi – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi – è uno scambio creativo: ai neodiciottenni chiediamo di partecipare attivamente alla vita della Città proponendoci idee e progetti e noi offriamo loro la possibilità di conoscere le molte opportunità che Casale Monferrato offre».

A patire da fine gennaio, con una cadenza quindicinale, sarà inviata infatti una lettera di auguri a chi ha appena compiuto 18 anni, con tutte le istruzioni su come usufruire degli ingressi gratuiti messi a disposizione.

All’interno si troverà un biglietto omaggio per il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi e un invito per una partita della J Basket Monferrato. Ma esibendo la lettera, le ragazze e i ragazzi potranno anche avere altri due ingressi omaggio: al Teatro Municipale sarà possibile assistere a uno degli spettacoli organizzati dal Comune e inseriti nel cartellone della prossima stagione, mentre allo stadio Palli a una partita del campionato in corso del Casale Calcio.

«Siamo convinti che questa iniziativa sia un modo diretto ed efficace per far vivere ai giovani la cultura e lo sport della città – hanno sottolineato gli assessori Gigliola Fracchia e Luca Novelli –: far scoprire, o riscoprire, quanto Casale Monferrato sia a misura di ragazze e ragazzi può diventare la base di partenza per una partecipazione attiva alla vita della città e del territorio».

Come riportato anche nella lettera a firma del Sindaco e dei due Assessori, infatti: «Giunto all’importante traguardo della maggiore età, pensiamo sia doveroso non solo inviarti i nostri più sentiti auguri, ma anche dirti che il Comune è la casa di ogni cittadino al quale fare riferimento. Crediamo intensamente in uno scambio creativo e in una partecipazione attiva dei giovani per un futuro migliore».

Tutti gli ingressi omaggio saranno utilizzabili nel momento in cui le normative nazionali di contenimento della pandemia permetteranno la riapertura di musei, teatri e impianti sportivi.

Casale Monferrato, 18 gennaio 2021