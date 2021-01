Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

A dare la notizia è il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, sul suo profilo personale sui Social e benché non viene mai redatto un comunicato stampa, in questi casi, merita di essere “ripresa” perché premia due coniugi che martedì 20 gennaio hanno festeggiato 70 anni di matrimonio.