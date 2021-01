Mercoledì 27 gennaio ricorre la Giornata Internazionale in ricordo dello sterminio e della persecuzione del popolo ebraico durante l’ultimo conflitto mondiale. Come già avvenuto nei mesi scorsi per la celebrazione di altre ricorrenze, anche le iniziative di commemorazione per il Giorno della Memoria si svolgeranno nel rispetto delle misure restrittive previste dall’ultimo DPCM del 15 gennaio 2021 e, in primo luogo, dei criteri del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Il programma organizzato dal Comune di Novi Ligure prevede le seguenti iniziative.

Mercoledì 27 gennaio alle ore 18, all’interno dell’androne di Palazzo Dellepiane, si terrà la cerimoniadell’Accensione dei Lumi che vedrà l’intervento del Sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, e delle autorità civili e militari. A seguire, in via Cavour 67, sarà deposto un cero davanti alla Pietra d’Inciampo dedicata al concittadino Silvio Salomon Ottolenghi.

Subito dopo è in programma la presentazione on line del libro di Frediano Sessi, “Auschwitz. Storia e memorie” (Venezia, Marsilio, 2020). Il video sarà disponibile a partire dalle ore 18,30 sul canale YouTube del Comune di Novi Ligure

https://www.youtube.com/user/comunenoviligure