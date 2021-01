Nei giorni scorsi il personale del Distaccamento Polizia Stradale di Tortona, nei pressi del casello autostradale di Alessandria Sud dell’autostrada A/26 Genova-Gravellona-Toce, sottoponeva a controllo un autoarticolato di proprietà di una ditta del modenese, con alla guida un autista di nazionalità Serba, L. D. di anni 66, domiciliato in provincia di Bergamo.

Da una prima accurata analisi della documentazione esibita dal conducente, si accertava che la Carta di Qualificazione del Conducente, rilasciata dalle Autorità della Repubblica Slovena, presentava difformità tali da farla ritenere non originale.

In particolare, veniva riscontrata l’assenza di alcuni sistemi di sicurezza, nonché la difformità della qualità e del tipo di stampa, rispetto ai corrispettivi originali.

Pertanto, il documento veniva sottoposto a sequestro penale poichè ritenuto affetto da falsità materiale.

Per i fatti di cui sopra, L. D. veniva sottoposto ad indagini per il delitto di falsità materiale in atto amministrativo commesso da privati ai sensi degli artt.477 e 482 del c.p. e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.