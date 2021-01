Ricerca per:

Questo il calendario degli undici interventi, che saranno pubblicati in rete a cadenza settimanale ogni giovedì:

Giovedì 21 gennaio 2021 prenderà avvio un ciclo di undici conferenze on line dal titolo “Brevi lezioni di etica”. Il ciclo è prodotto dal Gruppo di ricerca filosofica Chora con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, in collaborazione con la Pinacoteca “il Divisionismo” e il Comune di Tortona.La realizzazione tecnica è di Filippo Ticozzi, letture di Roger Marchi, musiche di Alessandro Peroni.I video saranno disponibili sul sito www.gruppochora.com , sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Gruppo Chora.