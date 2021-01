Ricerca per:

Da lunedì 18 gennaio 2021 parte il nuovo sistema di raccolta differenziata nella zona 4B (Castello e Bedolla) a Tortona. I cittadini dovranno, quindi, esporre i nuovi contenitori secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che hanno ricevuto a domicilio e scaricabile anche dal sito www.gestioneambiente.net (sezione “Servizi al tuo Comune”), insieme al manuale informativo sul nuovo sistema di raccolta differenziata e al depliant Dove lo butto?.