La sua figura emergeva fra dischi, album contenenti le migliori melodie del momento, senza dimenticare quell’angolo in cui Sua Maestà il Pianoforte era presente, divenendo il padrone di casa assoluto con il trasferimento dell’attività da via Emilia a piazza Roma.

Claudio Emiliani ha abbandonato questo mondo, il mondo ove ha creato un angolo notevole per l’arte delle sette note, trasformato a poco a poco, un luogo sacro dei suoni.

Nella mattinata di oggi, sabato 23 gennaio, in cattedrale si sono svolti i funerali di Claudio Emiliani, oggi, il nostro collaboratore Franco Montaldo, esperto di storia locale che cura la rubrica dei personaggi alessandrini ha voluto ricordarlo con un piccolo scritto che pubblichiamo di seguito.