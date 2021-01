FINALITÀ E SINTESTI DELL’INTERVENTO

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 22.12.2020 con il presente

Avviso pubblico il Comune di Pontecurone intende procedere alla selezione di uno o più partner

interessati per realizzare il progetto denominato “Cantiere di lavoro” destinato ai cittadini

pontecuronesi che a causa dell’emergenza pandemica, che si protrae da diversi mesi, si trovano in

stato di disoccupazione o inoccupazione.

L’iniziativa è finalizzata al rafforzamento dell’occupabilità e della professionalità nonché a favorire

l’inserimento nel mercato del lavoro di disoccupati che, stanti le loro caratteristiche, rischiano una

irreversibile esclusione lavorativa.

Il presente avviso non ha carattere vincolante per il Comune esso mira a verificare la disponibilità

da parte dei potenziali soggetti attuatori a presentare la candidatura per la realizzazione del

PROGETTO.

Il progetto che si intende realizzare è illustrato nell’allegato al presente avviso del quale costituisce

parte integrante e sostanziale.

Al fine di consentire al/ai soggetto/i attuatore/i la presentazione della propria candidatura per il

progetto si illustrano sinteticamente: settore d’intervento, fabbisogno e finalità, attività da

realizzare, luogo di svolgimento, numero massimo dei lavoratori da impiegare ed attrezzature

necessarie. Il progetto dovrà durare sedici (16) settimane.

Per la realizzazione del progetto il/i soggetto/i attuatore/i individuato/i dovrà/dovranno:

assumere con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato,

con un orario di 20 (venti) ore settimanali,

applicare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati con le Organizzazioni Sindacali

maggiormente rappresentative, i disoccupati in possesso delle conoscenze e competenze previste

del progetto e selezionati dal una commissione composta da rappresentanti del Comune e del

soggetto attuatore tra i cittadini disoccupati privi di ammortizzatori sociali, di ambo i sessi, verrà

considerato elemento di valutazione la segnalazione effettuata dal servizio sociale;

Il soggetto attuatore è tenuto ad assumere i soggetti individuati, a meno che non sussistano gravi e

motivate ragioni per richiederne la sostituzione.

anzianità di disoccupazione.

Per la figura del capo squadra, nel caso si ritenga opportuno individuare la specifica figura, il cui

costo sarà ricompreso nella somma prevista dalla presente procedura, sarà individuato dal

soggetto attuatore tra quelle selezionate con maggior esperienza.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare domanda di partecipazione per la realizzazione del progetto di cui all’allegato

in risposta al presente Avviso pubblico cooperative sociali singole o in raggruppamento

temporaneo.

Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere strutturati a livello organizzativo per lo svolgimento del progetto assegnato; assicurare ai destinatari:

gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro

(possono essere previste, oltre alla formazione sulla sicurezza obbligatoria, anche altre iniziative

formative di tipo professionalizzante o servizi al lavoro a vantaggio del/i destinatario/i

coinvolto/i);

il tutoraggio/coordinamento dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative; essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi.

COSTI DEL PROGETTO – PRINCIPI SULL’AMMISSIBILITA’ DEI COSTI.

Il valore massimo del costo complessivo del progetto non potrà essere superiore ad Euro 28.204,32.

Saranno ammissibili esclusivamente i seguenti costi sostenuti dal/i soggetto/i attuatore/i e/o

dell’eventuale Agenzia:

Costo del Lavoro – Sarà ammesso il costo del lavoro (comprensivo degli oneri previdenziali ed

assistenziali previsti dalle norme che regolano la materia) sostenuto dal/i soggetto/i attuatore/i

e/o dall’Agenzia per il Lavoro, relativo all’assunzione di ciascun lavoratore per 20 ore settimanali,

per complessive 16 settimane, mediante l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Costi di gestione – Saranno ammessi i seguenti costi sostenuti dal/i soggetto/i attuatore/i per la

gestione di ciascun Progetto:

per il personale dipendente del/i soggetto/i attuatore/i per la gestione di ciascun progetto:

di tutor e/o di coordinatore della squadra di lavoro per un numero massimo di 10 ore settimanali;

per lo svolgimento di attività formative o per l’erogazione di altri servizi a favore dei

lavoratori;

eventuali altri costi ammissibili connessi allo sviluppo di ciascun progetto.

Materiali di consumo – sono ricompresi in questa voce i costi del materiale di consumo ad uso dei

lavoratori assunti per la realizzazione del progetto (ad esempio gli indumenti ed i dispositivi di

sicurezza);

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il/i soggetto/i attuatore/i dovrà/dovranno presentare la candidatura per la realizzazione del

progetto allegato mediante la presentazione della domanda di partecipazione redatta

esclusivamente sul modello scaricabile dal sito internet www.comune.pontecurone.al.it, corredata

di tutte le informazioni e gli allegati obbligatori. A pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore

12,00 di 26.01.2020, la domanda dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica

certificata (PEC) protocollo@pec.comune.pontecurone.al.it o tramite raccomandata A/R con

ricevuta di ritorno e dovrà avere per oggetto: Avviso pubblico per la selezione del soggetto attuatore

CANTIERE DI LAVORO. In caso di mancato recapito entro i suddetti termini, il Comune non

assumerà alcuna responsabilità per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a

caso fortuito o a forza maggiore.

A pena d’inammissibilità, la domanda dovrà essere sottoscritta:

dal legale rappresentante in caso di presentazione della domanda da parte di un soggetto

attuatore in forma individuale;

dal legale rappresentante del soggetto capogruppo in caso di presentazione della domanda da

parte di ATI/ATS formalmente costituita;

dai legali rappresentanti di tutti i futuri componenti in caso di presentazione della domanda da

parte di ATI o ATS non ancora costituita.

Sono, altresì, allegati obbligatori:

fotocopia della carta di identità del/i sottoscrittore/i della domanda;

scheda riguardante la proposta progettuale.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEI CANDIDATI ATTUATORI.

Ferme restando la durata di sedici (16) settimane del progetto e l’assunzione a tempo determinato

per venti (20) ore settimanali di ogni lavoratore assunto mediante l’applicazione dei Contratti

Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente

rappresentative, per il Progetto per cui il/i soggetto/i attuatore/i si candida/candidano

deve/devono allegare la PROPOSTA DI PROGETTO redatta esclusivamente sul modello

scaricabile dall’indirizzo internet: www.comune.pontecurone.al.it.

Tale PROPOSTA contiene le seguenti informazioni:

SEZIONE A – CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO ATTUATORE

Dati identificativi; descrizione delle attività analoghe a quelle previste dal progetto che il/i

candidato/i attuatore/i intende/intendono realizzare, svolte e terminate nei due anni precedenti

la data di trasmissione della domanda di partecipazione; nell’ambito del medesimo periodo,

descrizione della eventuale partecipazione a progetti/programmi di politica pubblica in favore di

soggetti disoccupati.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL PROGETTO PER CUI IL/I SOGGETTO/I ATTUATORE/I SI

CANDIDA/CANDIDANO

Sulla base della sintetica illustrazione del progetto:

o descrizione puntuale delle attività previste e delle attrezzature che saranno utilizzate nel

Progetto;

o numero di lavoratori componenti la squadra di lavoro, sulla base del numero indicativo massimo

riportato all’allegato;

o Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato a tali lavoratori; per ogni lavoratore assunto,

indicazione del relativo profilo;

o caratteristiche del/dei tutor del Progetto dipendenti del soggetto attuatore che supporteranno

tali lavoratori;

o descrizione dei moduli formativi in materia di sicurezza sul lavoro ed eventualmente di utilizzo

delle attrezzature necessarie, in base alle norme che regolano la materia;

o descrizione di: azioni, strumenti, iniziative a supporto dell’occupabilità e dell’adattabilità dei

lavoratori assunti;

o misure a favore delle politiche di pari opportunità e non discriminazione;

o misure a favore dello sviluppo sostenibile; eventuali possibilità di stabilizzazione dei lavoratori

presso il/i soggetto/i attuatore/i.

o pianificazione delle attività nell’ambito della durata di sedici (16) settimane.

A pena di inammissibilità, alla PROPOSTA DI PROGETTO il/i soggetto/i attuatore/i

dovrà/dovranno allegare un piano economico comprendente le singole voci di costo ammesse nei

limiti ed alle condizioni previste precedentemente. Il Piano dovrà essere redatto in modo chiaro e

leggibile; qualora opportuno il soggetto attuatore dovrà corredarlo della relativa legenda e delle

note esplicative. Qualora necessarie, potranno essere ammesse modifiche al piano in sede di

attuazione del progetto, nel rispetto dei suddetti limiti e condizioni.

Il Comune si riserverà di controllare e valutare la congruità delle dichiarazioni rese nella domanda

di partecipazione e nella PROPOSTA DI PROGETTO, ivi compreso il piano economico.

Il Piano economico riportato nel progetto è da considerarsi indicativo sono ammesse modifiche in

sede di attuazione del Progetto.

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Con riferimento al progetto, la domanda di partecipazione, la PROPOSTA ed il piano economico

saranno valutati da una Commissione sulla base dei criteri illustrati nel prospetto seguente e

dell’attribuzione dei relativi punteggi fino ad un massimo di 100 punti.

CRITERI DI VALUTAZIONE

N. N° 1. – CARATTERISTICHE DEL

SOGGETTO ATTUATORE

PUNTEGGIO

MASSIMO

1.a Capacità realizzativa dimostrabile negli

ultimi 2 anni (servizi/opere realizzati,

ecc.) in attività analoghe con quelle

previste dal Progetto proposto

15

1.b Partecipazione negli ultimi 2 anni a

progetti/programmi di politica pubblica

in favore di soggetti disoccupati

5

N. 2. – QUALITA’ DEL PROGETTO

PRESENTATO PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

MASSIMO

MASSIMO

2.a Coerenza del Progetto nel suo complesso

con i fabbisogni espressi

dall’Amministrazione

12

2.b Coerenza delle strategie di intervento e

delle proposte per migliorare

l’occupabilità delle persone inserite nei

percorsi rispetto ai problemi di

inserimento/reinserimento che esse

presentano, nonché rispetto alla necessità

di inserimento occupazionale stabile

presso il soggetto attuatore al termine del

PROGETTO

20

2.c Qualità di gestione delle diverse fasi del

PROGETTO, nonché dell’organizzazione

logistica e tecnica per la realizzazione del

Progetto

20

2.d Qualità e quantità dei servizi formativi

e/o altri servizi offerti ai lavoratori oltre a

quelli obbligatori in materia di sicurezza e

di utilizzo delle attrezzature

10

N. 3. – SOSTENIBILITA’ E PRIORITA’ PUNTEGGIO

MASSIMO

3.a Sviluppo sostenibile: adozione di

comportamenti,strumenti, modalità

organizzative volte a favorire una

maggiore tutela dell’ambiente

4

3.b Pari opportunità e non discriminazione:

adozione di comportamenti, strumenti,

modalità organizzative volte a favorire la

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

4

N. 4. – VALORE DEL

COFINANZIAMENTO DEL

SOGGETTO ATTUATORE

PUNTEGGIO

MASSIMO

4.a Valore percentuale della quota di

cofinanziamento che il soggetto attuatore

intende conferire rispetto al valore

complessivo del Progetto

10

TOTALE 100

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni in merito al presente Avviso potranno essere richieste al Comune di

Pontecurone, c.so Togliatti, 50 tel. 0131885211 mail: info@comune.pontecurone.al.it.

Il presente Avviso e la documentazione ivi citata sarà pubblicata sul sito internet del

Comune di Pontecurone all’indirizzo www.comune.pontecurone.al.it.

