Naturalmente, questo, anche con l’aiuto anche della politica e della varie istituzioni che hanno dato supporto al progetto che verrà realizzato a breve. L’esperienza, infatti, insegna che senza appoggi, nella Società attuale, purtroppo, ben difficilmente si sarebbe potuto ottenere qualcosa di così costoso come la realizzazione di una pista ciclabile di diversi Km che comprende anche la realizzazione di un ponte sul torrente.

Nella tesi di Martina Lo Jacono il comitato Smart Land è stato preso come esempio riuscito di Democrazia Partecipata, in cui i cittadini hanno voce e riescono a suggerire e partecipare alle decisioni prese dalla politica.

Un bel riconoscimento per i membri del Comitato, una squadra che con pazienza, determinazione e tenacia ha saputo cogliere le occasioni, e crearle, e poi aspettare i tempi necessari alla burocrazia per fare il suo corso e che, finalmente, nei prossimi mesi vedrà coronare il suo sogno.

“In particolare – ha detto – ho selezionato l’esperienza del Comitato locale Smart Land, il quale, a partire dal 2016, si è fatto promotore di un progetto che ha portato all’approvazione e alla pianificazione della costruzione, entro la prossima primavera, di una pista ciclo-pedonale che colleghi, per un totale circa 5 km, la cittadina di Tortona con il paese vicino Viguzzolo. Il motivo di interesse di questa iniziativa – che costituisce lo studio di caso della mia tesi – risiede nella sua “natura partecipata e dal basso” ma, al contempo, anche la capacità che la stessa ha avuto di coinvolgere una pluralità di istituzioni poste su diversi livelli territoriali, ossia nel caso specifico: i Comuni delle rispettive cittadine, la Provincia di Alessandria e la Regione Piemonte. Inoltre, essendo io stessa di Tortona e, a partire, dal 2019 un membro del Comitato Smart Land, ho potuto anche studiare da vicino questa esperienza come osservatore partecipante.”

Lei si chiama Martina Lo Jacono e ha introdotto il suo “discorso di Laurea“, tenuto prima di Natale presso la facoltà di Scienze Politiche di Alessandria, all’interno del corso di laurea magistrale in Società e Sviluppo Locale illustrando la tesi che si basava sui “processi di mobilitazione collettiva”,

Giovane tortonese si laurea con una tesi sulla pista ciclabile per Viguzzolo