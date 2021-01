Ricerca per:

L’intervento di ieri sta altresì a significare che la polizia locale è da sempre attenta alle necessità e alle segnalazione dei cittadini”“L’intervento di ieri “ – dice il Comandante Vicario Alberto Bassani – “fa parte di attività di controllo del territorio pianificata in sinergia con le forze di polizia, e il quartiere Cristo rientra certamente tra le aree di massima attenzione da parte di questa Polizia Locale.”

L’Assessore alla Polizia Municipale Monica Formaiano ha dichiarato “ Intendo esprimere il mio ringraziamento e il mio apprezzamento per il tempestivo intervento da parte degli operatori della Polizia Locale che ha consentito di sventare un furto in abitazione privata al quartiere Cristo.

Intimato l’alt, alla fuga dei malviventi, veniva proseguito l’inseguimento degli stessi, prima a piedi e poi in auto, dato che i soggetti erano stati recuperati da un veicolo in attesa nei pressi, fino all’abitato di Oviglio. Il fatto ha successivamente coinvolto le Forze di Polizia presenti sul territorio, allertate dalla Centrale Operativa.

In data 19 gennaio alle ore 18, personale di questo Comando di Polizia Locale, nell’espletamento dell’ordinario servizio di controllo del territorio nel quartiere Cristo, nella pertinenza del piazzale “Fotovoltaico” tra le vie Nenni e Basso notava due soggetti di sesso maschile seduti su una panchina che con fare circospetto alla vista del veicolo di servizio si davano alla fuga.