Gli agenti di Novi Ligure hanno indagato una trentenne romena, senza fissa dimora, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, per resistenza, oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale, rifiuto di generalità e vilipendio delle istituzioni e delle Forze Armate.

Donna rumena dà in escandescenze in treno, bloccata dalla Polfer di Novi Ligure