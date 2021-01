Mercoledì gennaio 2021, giorno dell’Epifania, alle ore 18 sul canale YouTube del Comune di Novi Ligure https://www.youtube.com/user/comunenoviligure/featured, andrà in onda un evento per valorizzare i beni culturali della città.

Si tratta del Concerto dell’Epifania, registrato dai Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria all’interno delle sale d’arte del Museo dei Campionissimi, vicino ai dipinti restaurati della collezione civica e al gruppo processionale settecentesco in cartapesta.

Ai brani verranno abbinate le immagini delle peculiarità artistiche e architettoniche cittadine per riscoprire, attraverso la musica, la storia dell’arte novese. Accompagnati da Enzo De Cicco che condurrà lo spettacolo, il suggestivo percorso toccherà, in particolare, la Chiesa della Santissima Trinità, la Chiesa della Maddalena, la Chiesa della Collegiata e Piazza Dellepiane, la Chiesa della Pieve, il Teatro Marenco, il Parco Castello e il Museo dei Campionissimi.

«L’emergenza coronavirus non ci ha impedito di rinnovare l’appuntamento delle festività natalizie con la grande musica a Novi, che ci introdurrà in un 2021 carico di speranza, coraggio e voglia di riscatto – affermano il Sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, e l’Assessore alla Cultura, Andrea Sisti – Il concerto dell’Epifania, che unisce musica e arte, è dedicato alla città e intende “rivelarla” a tutti nella sua bellezza, nelle sue potenzialità e in una volontà di rinascita che l’Amministrazione comunale incentiva, anche puntando sul meraviglioso patrimonio culturale che Novi può vantare».