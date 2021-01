Diversi interventi dell’amministrazione comunale di Tortona guidata dal Sindaco Federico Chiodi sono stati avviati in questi giorni per abbellire la città, migliorare la qualità della vita e fare in modo che terminata la pandemia, ma anche molto prima, la città possa tornare ad essere più viva possibile.

Fra i vari interventi di questi giorni Il Comune ha deciso di di impegnare la somma 14.200 euro a favore della Società Bellio Libero Costruzioni con sede in San Paolo Solbrito (AT) per il il progetto “EMERGENZA COVID–19 – RIADATTAMENTO PIAZZA EX CONVENTO ANNUNZIATA”, redatto dal Settore Lavori Pubblici che prevede una sistemazione del cortile dell’Annunziata (nella foto) in modo da poter ospitare spettacoli e manifestazioni all’aperto in maniera più adeguata.

Per consentire una migliore fruizione delle arre giochi per bambini e un adeguato distanziamento sociale il Comune ha approvato un progetto denominato “Adeguamento giochi aree pubbliche per distanziamento sociale” per una spesa di 30 mila euro così suddivisi:

Acquisto e posa giochi aree pubbliche per distanziamento sociale. Intervento 1 ” in favore dell’Impresa

Edilflash s.r.l. Via General Ferrari 4 di Tortona per l’importo complessivo pari a € 2.914; Intervento 2 ” in favore della ditta Proludic s.r.l. via Cavour 2 di Castelnuovo Scrivia per l’importo complessivo pari a € 21.340,22 oltre IVA al 22% e 3.556 euro in favore dell’Impresa Edilflash s.r.l. Via General Ferrari 4 di Tortona per un terzo intervento.

Sono stati affidati poi 5.776 euro per il progetto di promozione alla lettura “Viaggiamo con i libri” all’Associazione Culturale Librialsole, corrente in Pisa, Lungarno B. Buozzi.

Il Comune ha altresì deciso di di affidare, Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale, l’elaborazione definitiva, la promozione e la realizzazione del Progetto di Pubblica Utilità “Insieme per la

Comunità, nell’ambito del “Cantiere di Comunità” , per l’importo complessivo di 30.000 euro.

Ha deciso infine di affidare, sempre al CISA – Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale, la

elaborazione definitiva, la promozione e la realizzazione, nell’ambito del più generale progetto

“Cantiere di Comunità”, del Progetto ”HABITARE 2020”, per l’importo complessivo di 14 mila euro.