L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che oggi (dato delle ore 17.50) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid sono state 4.754.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 17.476 dosi, corrispondenti al 42,7% delle 40.885 finora consegnate al Piemonte.

La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, accanto ad ospiti e operatori delle Rsa.

Rimane stabile, almeno a Tortona, intanto, il numero dei positivi: I dati del contagio di oggi, lunedì 4 gennaio, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 39 ( = ) persone residenti in città risultano positive, 33 (-1) sono in quarantena e 191 (+1) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 89 (+2) i pazienti ricoverati, di cui 4 (+1) in terapia intensiva e 2 ( = ) in semintensiva.