La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito. Da quel momento, dovrete esporre i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/tag, SOLO QUANDO SONO PIENI , seguendo il calendario dei passaggi di raccolta consegnato a domicilio e scaricabile dal nostro sito.

CONSEGNE KIT. Si precisa che le consegna a domicilio dei kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta inizieranno nelle località di Gavi a partire da martedì 2 febbraio , e a seguire nel centro storico i cui cittadini verranno tempestivamente avvisati e informati di tutto. Gli operatori di Gestione Ambiente saranno muniti di tesserino di riconoscimento e consegneranno dalle 8 alle 19.30, sabato compreso.

Si chiede gentilmente di indossare la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza. *In caso di allerta meteo il calendario potrebbe subire variazioni.

INFO POINT. Inoltre, per qualsiasi dubbio, domanda e informazione Gestione Ambiente sarà a disposizione dei cittadini con il proprio gazebo nelle seguenti località e nelle seguenti giornate:

A Gavo prende il via il nuovo sistema “porta a porta” di raccolta dei rifiuti