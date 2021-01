L’assicurazione per gli infortuni domestici, o cosiddetta per le casalinghe, è obbligatoria e deve essere pagata entro il 1° febbraio 2021. Sono tenuti a pagare l’assicurazione uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in modo abituale, esclusivo e gratuito l’attività di cura della casa e del nucleo familiare. Non solo la casalinga ma anche i pensionati di età inferiore ai 67 anni, gli studenti che dimorano in località diversa da quella di residenza, giovani in cerca di prima occupazione che si occupano della cura della casa, cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione, lavoratori in cassa integrazione.

Dal 2019 la tutela è stata rafforzata con un ampliamento delle prestazioni conseguibili: il grado di inabilità che dà diritto a una rendita mensile è passato dal 27% al 16%; è stato introdotto un risarcimento una tantum pari a 300,00 euro per i danni riconosciuti con una percentuale tra il 6% e il 15%; è stato istituito un assegno per l’assistenza personale continuativa per i titolari di rendita con specifiche patologie. L’eventuale diritto a tali prestazioni è subordinato al versamento del premio annuo che ammonta a 24 euro.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04