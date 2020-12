Nei giorni scorsi il Questore della Provincia di Alessandria, tramite la Divisione Anticrimine della Questura, emetteva la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio e Divieto di Ritorno dal Comune di Predosa per un periodo di anni tre nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso.

Nello specifico, F. E., cittadino italiano con vari precedenti di Polizia e residente nel Comune di Tortona, veniva sottoposto alla misura suddetta in quanto, nel mese di ottobre, si rendeva responsabile del delitto di furto su auto in sosta perpetrato nella predetta cittadina.

Dall’attività d’indagine condotta in tale circostanza, il malfattore veniva altresì ritenuto autore di ulteriori furti commessi in precedenza nel territorio della Provincia di Alessandria e pertanto, in quanto considerato soggetto pericoloso perchè dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, con l’adottata misura gli veniva dunque inibita la possibilità di fare ritorno nel Comune di Predosa per un periodo di anni 3.

Inoltre, gli operatori della Divisione Anticrimine della Questura di Alessandria, a seguito dell’avvenuta scarcerazione per fine pena detentiva di B. H., cittadino marocchino classe 1978 pluripregiudicato in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio e la persona, sottoponevano quest’ultimo alla misura della Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno, la quale era stata emanata dal Tribunale di Torino il giorno 12.6.2019 su richiesta di questo Ufficio.