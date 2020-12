Quali sono le misure a sostegno delle famiglie? Sono: Maternità obbligatoria: è il principale sostegno per le donne lavoratrici che permette loro di vivere un momento così importante della loro vita mantenendo un corrispettivo economico pari all’80% dell’ultimo stipendio per la durata di 5 mesi. Maternità facoltativa: permette alle ne-mamme lavoratrici di continuare ad accudire i figli astenendosi dal lavoro per altri 6 mesi, percependo il 30% del loro ultimo stipendio. Congedo di paternità: è il congedo obbligatorio della durata di 7 giorni fruibile anche per i papà a seguito della nascita di un figlio. Premio alla nascita: è un Bonus del valore di 800,00 euro per figlio che viene erogato dalla 35ma settimana o dopo la nascita, per venire incontro alle spese che le famiglie sostengono per la nascita. Bonus bebè: dalla nascita fino all’anno di vita del figlio viene erogato un Assegno mensile che varia in base al reddito, da un minimo di 80,00 a un massimo di 160,00 euro. Bonus nido: è un contributo massimo di 3.000 euro (erogato in base al reddito familiare) che ha lo scopo di rimborsare una parte delle rette per la frequenza degli asili nido. Assegno al nucleo familiare: è una prestazione economica mensile erogata ai lavoratori dipendenti, il cui importo varia in base al nucleo familiare e in base al reddito, per sostenere economicamente le famiglie fino al compimento del 18° anno dei figli. Assegno unico: è stato introdotto nella nuova Legge di Bilancio e serve a sostenere i nuclei familiari con figli a carico dal 7° mese di gravidanza ai 21 anni di età. L’importo dell’Assegno varia in base al nucleo familiare e al reddito, e sostituisce l’Assegno al nucleo familiare.

