Tre settimane di parcheggi gratuiti per tutti coloro che si recheranno in centro.

E’ l’ultima decisione della Giunta-Chiodi per incentivare il Commercio cittadino fortemente colpito dalla crisi dovuta al Covid ma non solo.

“Da mercoledì 9 a domenica 27 dicembre – dice il Sindaco Federico Chiodi – l’Amministrazione comunale di Tortona ha deciso di sospendere il pagamento della sosta negli stalli di colore blu a raso nelle piazze e strade della città consentendo quindi ai cittadini di usufruirne gratuitamente le festività natalizie.”

Una decisione che il Comune ha fortemente voluto: “La scelta dei giorni, concordati con la società ICA gestore del servizio – ha aggiunto Chiodi – rappresenta anche un sostegno al commercio cittadino nel periodo del Natale, tradizionalmente il momento in cui si effettuano il maggior numero di acquisti.”

I tortonesi (e si spera non soltanto loro se la Regione diventerà gialla) potranno andare in centro senza il patema di guardare l’orologio (ma per la sosta ad orario sì) e soprattutto senza pagare nulla.