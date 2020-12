Terzo giorno consecutivo con una netta diminuzione di contagi al Covid-19. I dati di oggi, martedì 1 dicembre, a Tortona, sono i seguenti: 139 (-9) persone residenti in città risultano positive, 110 (+2) sono in quarantena e 167 (-1) in isolamento fiduciario. Sono invece 108 (+2) i pazienti ricoverati nell’ospedale di Tortona, di cui 4 (-2) in terapia intensiva e 2 ( = ) in semintensiva.

La situazione, insomma è in netto miglioramento rispetto a Sabato quando c’era stato un leggero aumento di contagi, subito diminuito il giorno successivo, domenica e ieri. Anche oggi la situazione è in discesa per cui Tortona, che è sempre stata agli ultimi posti fra le citta della provincia come numero di contagi, continua a migliorare.