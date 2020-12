L’incidente stradale si è verificato ieri sera, verso le 19 e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona hanno lavorato fino ad oltre la mezzanotte per venirne a capo e risolvere la situazione.

E’ accaduto alla periferia di Tortona quando l’autista del mezzo pesante, che trasportava un carico di vernici e solventi, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del camion, che ha sbandato sull’asfalto e poi si è piegato su un fianco.

L’incidente è avvenuto sull’Autostrada Torino-Piacenza e dal TIR è finita sull’asfalto una gran quantità di vernici e solventi.

Sul poso è intervenuta la pattuglia della Polizia Stradale di Alessandria, oltre ai tecnici dell’autostrada e ai pompieri tortonesi.

La pericolosità della situazione ha consigliato subito di limitare il traffico deviato su un’unica corsia mentre i Vigili del Fuoco e gli altri intervenuti si sono dati subito da fare per cercare di liberare la carreggiata.

Questo, infatti è stato il disagio maggiore, poiché, per fortuna, l’autista del camion è rimasto praticamente illeso. Le operazioni sono andate avanti per oltre cinque ore.