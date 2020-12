Lenta ma costante la diminuzione delle persone che risultano positive al Covid-.19 a Tortona e si spera di non dover tornale ai livelli di novembre, sebbene la città sia sempre stata fra le ultime della provincia come numero di contagi in rapporto alla popolazione.

I dati del contagio di oggi, mercoledì 30 dicembre, infatti, a Tortona, sono i seguenti: 37 le persone residenti in città che risultano positive, 37 ( = ) sono in quarantena e 190 (-1) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 84 (-2) i pazienti ricoverati, di cui 3 ( = ) in terapia intensiva e 1 ( = ) in semintensiva.

Uno meno di ieri e 4 meno di sabato. Insomma continuiamo così!