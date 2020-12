Due buone notizie per la città di Tortona: sono in arrivo oltre 4 milioni e mezzo di euro che verranno utilizzati per realizzare due importanti progetti: la nuova scuola di Logistica nell’ex sede dell’università infermieristica e una parte del nuovo tratto di tangenziale che collegherà il casello dell’autostrada con la statale per Alessandria nei pressi della frazione Torre Garofoli, alleggerendo il traffico sulla statale con indubbi miglioramenti.

A dare l’annuncio è stato il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale.

“Nell’ambito dell’edilizia scolastica – ha detto il primo cittadino – ci sono 1.550.000 euro per la nuova scuola di formazione e istruzione superiore di logistica presso l’ex sede universitaria in via Bonavoglia, una somma che deriva dai fondi del progetto per il Terzo Valico e dalla relativa complessa trattativa che ha coinvolto gli altri dieci Comuni della nostra provincia.”

– Da questa trattativa – ha aggiunto Chiodi – Tortona è riuscita ad ottenere una cifra complessiva di 4.milioni 677 mila euro, e i restanti 3.127.000 andranno a costituire parte del finanziamento necessario alla realizzazione della variante ovest della nuova tangenziale che collegherà la sp 211 nei pressi del casello autostradale alla strada per Alessandria a Torre Garofoli. Un’opera che, una volta realizzata, modificherà sostanzialmente la viabilità della nostra città, facilitando i collegamenti e snellendo il traffico, soprattutto di mezzi pesanti, dell’area urbana, con evidenti benefici non soltanto per le attività economiche legata alla logistica e ai trasporti, ma anche dal punto di vista ambientale.”

“Il progetto oggi – ha concluso il Sindaco di Tortona – è stimato per un totale di 11 milioni anche se ritengo al cifra estremamente prudenziale, e a concorrere al finanziamento totale saranno le economie che RFI ricaverà dallo stralcio del cavalcavia di strada Bosco, e le opere di urbanizzazioni nei pressi della rotonda in strada Cabannoni.”