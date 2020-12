“Un plauso alla Giunta Cabella, che a Novi Ligure riesce a coniugare sicurezza dei cittadini e rispetto del verde pubblico: 11 alberi giudicati da esperti come ‘a rischio schianto’ saranno giustamente abbattuti, per evitare di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini novesi. Ma anche immediatamente rimpiazzati con alberi giovani e sani, a potenziamento del verde pubblico cittadino”. Così il Consigliere Regionale Daniele Poggio, nella sua veste di Segretario Provinciale della Lega, commenta la decisione della Giunta Cabella di procedere all’immediato abbattimento di alberi dalla ‘tenuta’ ormai incerta, e la loro sostituzione con nuove piante in grado di migliorare la qualità del verde cittadino di Novi Ligure.

“Persino su una decisione così, di assoluto buon senso e presa nell’interesse dell’intera comunità novese – sottolinea Poggio – c’è chi riesce non solo a dissentire, ma cerca persino di creare ad arte ‘polveroni’ sui social, destinati soltanto a ritorcersi contro chi li solleva. I novesi per fortuna sono persone di buon senso, e riescono perfettamente a distinguere tra chi amministra il comune con intelligenza, rigore e sensibilità, e chi invece ha soltanto interesse a creare malumori infondati, forse nell’illusione di trarne vantaggi personali. A nome della Lega dico grazie al sindaco Cabella e ai suoi assessori, seriamente impegnati in un complesso percorso di risanamento della città di Novi, che passa anche attraverso queste azioni di salvaguardia e rinnovamento del verde pubblico”.

Il Segretario Provinciale della Lega torna poi a chiarire la vicenda delle ‘luminarie’ natalizie finalizzate a rendere più vivace e accogliente il centro cittadino in occasione delle festività.

“Sono state fatte sul tema – sottolinea Daniele Poggio – affermazioni molto imprecise. E’ opportuno ribadire che il costo dell’iniziativa, intorno ai 50 mila euro, è completamente a carico del Comune di Novi, e non di altri soggetti, e che si tratta di una scelta precisa di rilancio della città, in un momento estremamente critico per la comunità novese, come per l’intero Paese. La giunta Cabella ha pertanto deciso, credo molto opportunamente, di schierarsi a sostegno delle attività economiche del territorio (senza chiedere nessun esborso ai singoli esercenti, già così fortemente provati dalla pandemia), con l’obiettivo di rendere Novi più accogliente e attrattiva, e di sostenere commercio e turismo, fondamentali leve dell’economia locale. Va in questa direzione anche la scelta dei parcheggi ‘blu’ gratuiti dal 12 dicembre al 6 gennaio. La Lega è al fianco di tutti i novesi, e vuole una città piacevole, bella agli occhi di chi ci vive, come di chi decide di visitarla perché ne apprezza monumenti e negozi. Chi rema contro persino nell’emergenza, cercando di alimentare sterili polemiche, dovrebbe vergognarsi”.

Ufficio Stampa Lega Piemonte