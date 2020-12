Cosa regalare a Natale? Un dono sicuramente originale e innovativo – per chi è dotato di un po’ di intelligenza e buon senso – potrebbe essere il nuovo libro del nostro direttore, un testo innovativo sul giornalismo, che svela tanti segreti e come funziona (e in molto casi non funziona) il mondo dell’informazione oggi.

Un mondo che negli ultimi 40 anni ha subito una serie di cambiamenti fino ad arrivare a quello di oggi, dove tutto è diventato frenetico e i giornali lottano disperatamente per arrivare a pubblicare subito una notizia perché questo è ciò che conta per avere più lettori, potere e sponsor.

Ecco che allora sorgono spontanee alcune inevitabili domande: Quanta verità c’è in quello che leggete sui giornali? E in quello che vedete in televisione? Come fanno i giornali a procurarsi le notizie? Perché i nomi, a volte, non vengono divulgati? Chi “muove i fili” dell’Informazione?

E sulla base di questo esiste davvero la libertà di stampa? E quanto sono liberi di scrivere i giornalisti? Ma quanto è grande il potere di un giornalista?

E poi ci sono i Social, quanto influiscono nella società moderna? E nel modo di fare informazione?

A queste, e a tante altre domande, dà una risposta Angelo Bottiroli, giornalista con alle spalle 42 anni di attività, che svela i segreti del giornalismo e spiega il funzionamento di un’informazione diventata sempre più frenetica con l’avvento dei mass media online.

Spiega anche perché, la maggior parte della gente, abbia un’idea del lavoro di un giornalista, molto diversa dalla realtà.

Il libro è stato realizzato per celebrare il dieci anni di Oggi Cronaca e nel volume si spiega anche come funziona il giornale, chi ci lavora, le scelte e le dinamiche che portano a pubblicare alcuni articoli e cestinarne altri, le motivazioni di certe decisioni e la linea editoriale.

Inoltre si raccontano tanti aneddoti, il “dietro le quinte” non solo dell’Informazione e del modo di farla, ma delle persone: collaboratori, sponsor, profittatori, rivali, invidiosi e tante altre categorie di una Società dove giusto e sbagliato si fondono insieme tra bello e brutto e danno vita al mondo in cui viviamo.

Il libro si può acquistare su tutti gli ibookstore fra cui amazon

(https://www.amazon.it/Libri-AngeloBottiroli/s?rh=n%3A411663031%2Cp_27%3AAngelo+Bottiroli), Mondadori, Feltrinelli, IBS, libreria universitaria e altri, oltre che sul sito dell’editore

(https://www.youcanprint.it/index.php?option=com_chronocont act&chronoformname=risultati_ricerca_generale&Itemid=95) o su tutte le librerie ma su prenotazione.

E’ possibile avere il libro con dedica personalizzata rivolgendosi direttamente all’autore scrivendo un’email a direttore@oggicronaca.it a prezzo scontato comprese spese di spedizione.

Il libro, in formato tascabile 12×18, sta comodamente in borsetta o nella tasca della giacca, ha 250 pagine e costa 16 euro.