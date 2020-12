Pubblichiamo di seguito una lettera in redazione di un nostro affezionato lettore che solelva un probllema degno di nota.

Direttore buona sera.

molte volte, sulle pagine del Suo giornale, sono intervenuto e tornato piu’ volte su un argomento apparentemente ritenuto “minore” dalle forze politiche e di sicurezza della citta’.

Mi riferisco alla capillare informazione rivolta agli anziani, ma non solo, per le truffe in danno delle categorie piu’ indifese.

Non molto lontano da Tortona sono iniziative avviate anni addietro con modalita’ diverse ma con una variante comune a tutte: veicolare le informazioni base attraverso le chiese in occasione delle sante messe.

Ora anche nel casalese, notizia sul Suo giornale, questa iniziativa e’ stata avviata ma nel tortonese ed a Tortona in particolare?

Problema sottovalutato? Problema ritenuto poco significativo?

Dalla Chiesa locale nessuna presa di posizione o iniziative?

Si parla degli anziani, non dei loro problemi e delle loro aspettative, solo in periodo elettorale.

Altra considerazione: ci si accorti ora che il problema dello spaccio interessa anche Tortona citta’? Come ho segnalato altre volte, anche al sig. Sindaco ed all’Assessore competente, non esiste solo la citta’ in senso stretto. Prevenire e’ meglio che curare.

Cordiali saluti.

Il Tortonese Fedele