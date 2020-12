Festeggia vent’anni di attività la Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e per condividere con tutta la cittadinanza questo importante traguardo il Direttore Renzo Panizza sarà il protagonista del prossimo appuntamento virtuale di “Ospedale Incontra Filo Diretto con”.

Il 16 dicembre in diretta sui social e sul sito dell’Ospedale a partire dalle 16.30 si parlerà in particolare di Chirurgia Ricostruttiva, ovvero una branca della Chirurgia Plastica insieme a quella Estetica, che non si occupa solo di ripristinare la normale funzione fisica ma in molti casi anche di migliorare la qualità della vita del paziente dal punto di vista psicologico e sociale, risolvendo ad esempio alcune situazioni di disagio legate all’asportazione del seno in seguito a un tumore oppure lesioni molto visibili come quelle sul volto.

Come spiegherà il Dr. Panizza, la Chirurgia Plastica è infatti una materia multidisciplinare che coinvolge principalmente la cute, andando però a interessare la sua intera estensione – dalla testa ai piedi – e che, attraverso il modellamento e il ripristino delle sue funzionalità, interviene a risoluzione di cicatrici e lesioni dovute a incidenti o malattie.

Dopo una prima parte di spiegazione delle numerose attività svolte dal team della Chirurgia Plastica, il Dr. Renzo Panizza sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su due canali aziendali: