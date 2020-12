Il noleggio a lungo termine (NLT) è una soluzione che piace sempre di più ad aziende e liberi professionisti dotati di partita IVA, poiché assicura notevoli benefici pratici ed economici ed interessanti agevolazioni fiscali che possono dare un bel taglio alle spese.

Utilizzando l’NLT è possibile accedere ad importanti detrazioni e deduzioni fiscali, che variano a seconda del soggetto (agenti di commercio, rappresentanti, professionisti, esercenti arte e professione ed aziende) e della tipologia di veicolo utilizzato. Un altro dato che incide sulle agevolazioni è la tipologia di utilizzo del mezzo.

Per calcolare le detrazioni fiscali, che fanno riferimento all’IVA, bisogna prima totalizzare l’importo lordo del contribuente.

Le deduzioni dei costi invece, che riguardano l’imponibile, vengono applicate prima del calcolo dell’importo da tassare.

Esistono quattro tipologie di utilizzi del veicolo a livello commerciale: strumentale (il mezzo viene impiegato solo per finalità interne all’azienda), non esclusivamente strumentale (il mezzo viene usato anche al di fuori dell’azienda), promiscuo o Fringe Benefit (il dipendente può usare il mezzo per motivi aziendali e personali) e finalità pubbliche (il veicolo viene usato per uso pubblico).

Per quanto riguarda le aziende, se il veicolo ha un utilizzo strumentale all’attività dell’impresa o viene impiegato anche per l’uso pubblico, la deducibilità e la detrabilità sono del 100%.

La deducibilità è del 20% e la detraibilità del 40%, nel caso in cui l’uso non è esclusivamente strumentale.

Per i professionisti la deducibilità si attesta al 20%, e le detrazioni al 40% o al 100%, solo se il mezzo viene usato per scopi esclusivamente aziendali.

Per gli agenti o i rappresentanti di commercio, la deducibilità è pari all’80% e la detrazione al 100%.

I possessori di partita IVA possono dedurre l’importo dei canoni dell’NLT, costituiti dalle quote della finanziaria e dei servizi, che comprendono l’assicurazione, la manutenzione ed i servizi accessori.

