L’operazione si inserisce nell’ambito degli specifici servizi di repressione dei reati in materia di stupefacenti disposti dal Questore su tutto il territorio della Provincia, nonché dell’attività di prevenzione a tutela, in modo particolare, delle fasce deboli.

I poliziotti hanno sequestrato sia la droga che il bilancino, così come il denaro contante trovato nella disponibilità del giovane, ritenuto essere provento dell’attività illecita.

La conferma che la droga fosse destinata ad essere spacciata si è avuta anche grazie al ritrovamento di un bilancino di precisione, arnese notoriamente usato dai pusher per pesare le dosi da vendere agli acquirenti. Parte dello stupefacente rinvenuto, peraltro, era già stato suddiviso in dosi.

Nel corso di una perquisizione presso la sua abitazione, infatti, personale della Squadra Mobile di Imperia ha scovato marijuana e hashish per un peso complessivo di circa 100 grammi; sostanza che era stata ben occultata in vari punti dell’appartamento.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un giovane imperiese per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Imperia. Arrestato dalla Polizia di Stato un giovane imperiese per droga